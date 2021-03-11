مصر: رسوم تاشيرة لكل المواطنين العرب وبند خاص للقطريين

فرضت وزارة الداخلية المصرية على الراغبين بزيارة الاراضي المصرية من مواطني كافة الدول العربية رسوم لاصدار تأشيرة الدخول واستثنت رعايا الدول التي وقعت مع القاهرة اتفاقيات ثنائية أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستنثي القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

ومن جهة أخرى، كان المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، قد أعلن عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة.

القرار رقم 951

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 137 تابع (أ)، الصادر في 17 يونيو 2020، قرار وزارة الداخلية 951 لسنة 2020، بشأن تحصيل رسم تأشيرة دخول لمواطني مجلس التعاون الخليجي.

وتنص المادة الأولى للقرار على أن يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية- الإمارات العربية المتحدة- الكويت- البحرين- سلطنة عمان) طبقًا لأحكام القانون.

اجراءات مماثلة في السعودية

وكانت المملكة العربية السعودية، قد وضعت شروطا سابقة لاستقدام العمالة المصرية والوافدة عامة، حيث سمحت لمن حصل على تأشيرة عمل أو إقامة أو زيارة قبل تفشي فيروس كورونا كورونا وانتهت مدتها للحصول مرة أخرى على تأشيرة جديدة، والالتزام بعمل تحليل الفيروسات وإجراء الكشف الطبي من خلال المعامل المركزية والمستشفيات المعتمدة، مع عمل فيش وتشيبية جديد وكذلك pcr مدته 48 ساعة، فضلا عن أن المملكة طلبت من شركات الحاق العمالة المصرية ، بحصر عدد العمالة الذين حصلوا على تأشيرات وتوقفت.

جدير بالذكر، أن عدد العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية تبلغ 2 مليون و500 ألف عامل يعملون في تخصصات مختلفة، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى، من بين دول الخليج التي تفد إليها العمالة المصرية، وتمثل نسبة 70% من العمالة المصرية، وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وتستقبل مليونا و500 عامل مصري وفي المرتبة الثالثة تأتي الكويت بنحو 700 ألف عامل.