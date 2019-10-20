مصر ستضغط على اثيوبيا للقبول بوسيط خارجي في الخلاف حول سد النهضة

قال مسؤولون يوم الأحد إن مصر ستضغط على إثيوبيا هذا الأسبوع كي توافق على الاستعانة بوسيط خارجي للمساهمة في حل خلاف يزداد تعقيدا حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وترى مصر في سد النهضة الإثيوبي خطرا وجوديا عليها وتخشى أن يهدد موارد المياه الشحيحة أصلا في مصر ويؤثر على توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي في أسوان.

وتقول مصر إنها استنفدت الجهود للتوصل إلى اتفاق على شروط تشغيل السد وملء الخزان الموجود خلفه بعد محادثات ثلاثية استمرت سنوات مع إثيوبيا والسودان.

وتنفي إثيوبيا تعثر المحادثات الثلاثية وتتهم مصر بأنها تحاول التهرب من المفاوضات.

ومن المتوقع أن يثير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسألة طلب وسيط عندما يلتقي برئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أثناء قمة أفريقية روسية في روسيا هذا الأسبوع.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية المصرية للصحفيين "نأمل أن يفضي هذا الاجتماع لاتفاق فيما يتعلق بمشاركة طرف رابع... يحدونا أمل أن نتوصل إلى صيغة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

