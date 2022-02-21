مصر.. شاب على دراجة يسرق فتاة ويسحلها بالشارع (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من القبض على شاب ظهر في فيديو انتشر على وسائل التواصل االجتماعي، وهو يسرق احدى الفتيات بالشارع العام، ويسحلها خلال قيادته لدراجة نارية.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمركز شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات (مقيمة بدائرة المركز)، بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول مما تسبب في إصابتها بسحجات حال تشبثها بالهاتف المحمول، وسحلها على الأرض.



وعبر تحريات القوى الأمنية وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل (مقيم بدائرة المركز)، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، حيث اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.