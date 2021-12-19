مصر: ضبط مصنع لتصنيع الجبن يستخدم معجون الحوائط (صور)

ضبطت السلطات المصرية، مصنعا لتصنيع الجبن في مدينة تلا، يستخدم موادا غير صالحة للاستهلاك البشري في تصنيع الأجبان، ومنها معاجين للحوائط.

وقدرت الجهات المختصة، كمية المنتجات التي تم ضبطها في المصنع، بنحو 37 طنا منهما 15 طن جبن مشكلة عليها عفن وملقاة في الأرض في الأتربة.

وأوضحت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة تلا الذي تمكن من ضبط المصنع، تفاصيل الحادثة، وقالت "إنهم تلقوا اخبارا عن مصنع لتصنيع الجبن من مواد غير صالحة، حيث انتقلت قوة من رئاسة المركز والصحة والتموين"، لافتة إلى أن "المصنع مقام على ارض فضاء خالية وحاول العاملون به الهروب ومنعهم من الدخول وتهريب بعض المنتجات، في حين أنه بعد الدخول، تبين وجود معجون حوائط وبعض السيدات يحملن فرش حمام لتنظيف قطع الجبن من العفن".

وأشارت هناء عقيلة إلى أنه "يتم استخدام بودرة حوائط وملح طعام فاسد منتهي الصلاحية وبعض المنتجات المتعفنة وألبان معاز مخزنة في أجولة وملقاة في مياه صرف صحي"

وأكدت أنه تم التحفظ على الكميات وأخذ عينات لتحليلها من قبل معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة، مشيرة إلى أن الأدوات المستخدمة في التصنيع لا تصلح ولا يوجد أي إجراءات صحية، وأن الاسم النهائي للمنتج مدون عليها اسم جنيد بلدي المنسف.

ولفتت إلى أنه تم تحويل القضية للنيابة العامة للتحقيق مع انتظار نتائج عينات معامل الصحة حيث سيتم اتخاذ إجراءات بتشميع المصنع.



