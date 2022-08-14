مصر: عشرات القتلى والمصابين إثر حريق في كنيسة "أبو سيفين"

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بسقوط عشرات القتلى والمصابين، إثر حريق هائل في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، حيث قدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة.

وأكد السيسي خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وكان الرئيس المصري قد وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

كما تقدم السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

جاء ذلك فى تدوينة للرئيس السيسى عبر صفحته على فيس بوك.

30 سيارة إسعاف

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق في كنيسة أبوسيفين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

وأشار «عبدالغفار» إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

نوه «عبدالغفار» إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.

محافظ الجيزة

وانتقل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لموقع الحريق لمعاينة الكنيسة والوقوف على ملابساته ومتابعة أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد راشد، أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكدا تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم حتى تمام شفائهم.

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد حالة المصابين بمستشفى العجوزة للوقوف على حالتهم مشددًا على تلقي المصابين لسبل الرعاية اللازمة لهم على أكمل وجه مؤكداً تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين.

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين و10 آلاف جنيه لأسر المصابين.