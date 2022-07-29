مصر.. عفو رئاسي عن الفنان طارق النهري والصحفي هشام فؤاد

شمل عفو اصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الصحفي هشام فؤاد المدان بنشر أخبار كاذبة، والفنان طارق النهري الذي يمضي عقوبة السجن لمدة 15 عامًا بتهمة الاشتراك في أحداث مجلس الوزراء عام 2011.

وورد اسما فؤاد والنهري الى جانب خمسة اشخاص آخرين صدرت بحقهم احكام نهائية وشملهم العفو، بحسب ما نشره طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي.

وكانت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة قضت العام الماضي بحبس هشام فؤاد 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وهي قضية حُكم فيها أيضًا على الناشط والبرلماني السابق زياد العليمي بالحبس 5 سنوات، وعلى الناشط حسام مؤنس بالسجن 4 سنوات، قبل خروجه بموجب عفو رئاسي في أبريل/نيسان الماضي.

الصحفي هشام فؤاد

ومن جهته، فقد صدر حكم بالسجن لمدة 15 عامًا على الممثل والمخرج طارق النهري بتهمة الاشتراك في "أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي" عام 2011، بعد تخفيض عقوبته من المؤبد.

واشتهر النهري بصوره وهو يحمل سلاحًا ناريًا يطلق منه الرصاص على أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير بعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وكان النهري دافع عن نفسه قائلًا إن السلاح الذي كان يحمله كان “مسدس صوت”، وإنه استخدمه ضد أنصار جماعة الإخوان، الذين قال انهم كانوا يطلقون النار في ميدان التحرير واراد ان يحمي المواطنين منهم، وأضاف أنه كان يلقي القبض على أنصار الإخوان ويسلمهم لقوات الأمن.

طارق النهري ممتشقا مسدسا خلال احداث مجلس الوزراء

وكان من ضمن ما نسب إليه، تهمة إثارة الشغب والفوضي في الصدامات التي اندلعت بين معتصمي مجلس الوزراء والشرطة ‏العسكرية حينها.‏

وفي يونيو 2017 ألقت قوات مباحث القاهرة القبض على طارق النهري، في منطقة السيدة زينب، وذلك لهروبه من الحكم الصادر في حقه ‏بالسجن المؤبد‎.‎

وفي أواخر فبراير 2019 قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس المؤبد على طارق النهرى و9 آخرين. لكن محكمة النقض قبلت نقضا قدمه اليها عام 2020، وقررت تخفيف الحكم إلى السجن 15 سنة‎.‎

وجاء العفو الرئاسي الجديد فيما تستعد مصر لإطلاق أول حوار سياسي يستبعد جماعة الإخوان المسلمين.

وتعكف لجنة عفو رئاسية على التعامل مع آلاف الطلبات لإطلاق سراح بعض الذين سجنوا في عهد السيسي، رغم أن جماعة الإخوان لا تزال مستبعدة بشكل صارم من الحوار، وقادتها إما في السجون أو في خارج البلاد.

من هو طارق النهري

طارق النهري ممثل ومخرج ومؤلف مصري، ولد في 8 أكتوبر 1952، من أشهر أعماله فيلم "الطريق إلى إيلات".

قدم خلال مسيرته كممثل فيما يقرب من 120 عملًا فنيا.

ومن أعماله كمؤلف فيلم "لو كان ده حلم، الشجعان، والأب الثائر"، ومن أعماله كمخرج مسلسلات "جن مصور، نجوم في سماء التاريخ".

كتب طارق النهري عددا من السيناريوهات للعديد من الأفلام والسهرات التلفزيونية منها "الأب الثائر، الشجعان".

وحصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام 1973، ليبدأ حياته ممثلًا في التلفزيون.

وكان مسلسل "طاقة نور" آخر أعمال الفنان طارق النهري عام 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسان دهشان، وشارك في بطولته النجوم: حنان مطاوع، إيهاب فهمي، أشرف عبدالغفور، جيهان خليل، وهيدي كرم وغيرهم.