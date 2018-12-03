مصر: عمليات بحث عن 14 صيادا غرق قاربهم في خليج السويس

انتشرت طواقم الإنقاذ المصرية بخليج السويس، للبحث عن 14 صيادا كانوا على متن مركب تعرض للغرق في الخليج، أمس الأحد.

وعثرت لنشات البحث على بعض متعلقات السفينة وطاولات تخزين الأسماك وبعض القطع الخشبية الخاصة بالمركب الغارق.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب غرق مركب الصيد ياسين الزهيري، هو اصطدامها بسفينة كبيرة كانت مارة بخليج السويس.

وقال شيخ الصيادين المصريين عمرو عمارة، إنه تم الدفع بـ6 سفن صيد للبحث عن زملائهم المفقودين والسفينة المنكوبة، مؤكدا أن الوقت لم يكن كافيا للصيادين المفقودين للاستغاثة نتيجة الاصطدام بالسفينة الكبيرة بشكل مفاجئ.