مصر: قائمة جديدة للارهابيين فيها معتز مطر ومحمد ناصر

وأبرز هؤلاء الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر بسبب برامجهم التي تؤيد جماعة الإخوان المسلمين.

أكدت محكمة النقض المصرية يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 إدراج 145 شخصا آخرين في قائمة "الإرهابيين"، ضمنهم مذيعان مقربان من جماعة الإخوان المسلمين منفيان في تركيا، وفقا لما أعلنه مصدر قضائي.

ورفضت أرفع محكمة في البلاد الطعن في القرار الصادر في حزيران/يونيو 2018 عن المحكمة الابتدائية ويقضي بتسجيل هؤلاء الأشخاص على القائمة السوداء لمدة خمس سنوات، كما أوضح لوكالة فرانس برس المصدر نفسه شريطة عدم الكشف عن هويته.

وهذه القضية معروفة إعلاميا ب"طلائع حسم".

وأبرز هؤلاء الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر بسبب برامجهم التي تؤيد جماعة الإخوان المسلمين.

ويقيم الإعلاميان في تركيا وغادرا مصر بعد أن طرد الجيش عام 2013 الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

ومذاك، تعتبر القاهرة هذه الجماعة "إرهابية" وتم قمع عناصرها ومؤيديها بشدة.

ويتعرض مطر وناصر للاستهداف بشكل منتظم من قبل وسائل الإعلام المصرية الرئيسية التي تتهمهم بالترويج ل "الإرهاب" والإساءة إلى مصر.

منذ عام 2013، أدرجت السلطات مئات الأشخاص ضمن قائمة "الإرهابيين".

وتتهم المنظمات الحقوقية مصر بشكل روتيني باستغلال مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة، الأمر الذي تنفيه السلطات.