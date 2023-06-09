مصر: قرارات صارمة بعد مهاجمة القرش للسائح الروسي

دفع حادث مصرع السائح الروسي الذي التهمته سمكة قرش في البحر الأحمر، السلطات في مصر لإتخاذ مجموعة من القرارات، ومنها إغلاق المنطقة الممتدة من الجونة شمالًا إلى خليج أبو سومة جنوبًا في البحر الأحمر بشكل مؤقت، حتى يتم إجراء عمليات مسح للشواطئ.

وقام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، باتخاذ قرار بتعليق جميع الأنشطة البحرية مثل الصيد والغوص والتدريب على الغوص والألعاب المائية وركوب الباراشوت والكايت سيرف، حتى يتم الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتى الأحد المقبل.

وطالب المحافظ جميع الفنادق والقرى الموجودة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين عدد كافٍ من المنقذين المؤهلين وحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لضمان تنفيذ القرار.

تشمل القرارات استمرار حظر جميع أنشطة الصيد على طول ساحل محافظة البحر الأحمر ومنع جميع أنواع الصيد الترفيهية التي تتم بواسطة مراكب النزهة داخل مدينة الغردقة والمدن الأخرى جنوبًا اعتبارًا من 15 يونيو الحالي.

وتعرض سائح روسي في البحر الأحمر جنوب مصر لهجوم من قِبل سمكة قرش، وتسببت في وفاته على الفور. ووفقًا للمعلومات، هاجمت سمكة القرش الفوج السياحي وهضمت جسم السائح الروسي قسمين.

