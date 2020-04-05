مصر: "كورونا" يضرب معهد الأورام.. والسيسي يوجه للإسراع بإجراء "الفحوصات"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين والمرضى في المعهد القومي للأورام

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير، بسام راضي، إنه في إطار جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا، وفى ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام بعد اكتشاف إصابة عدد من العاملين فيه بالفيروس، وجه الرئيس المصري بإجراء فحوصات لكل الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة، من إجراءات طبية فورية إلى العزل والعلاج.

وجدد السيسي التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا.

من جهته أكد محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أنه تم فحص مرضى معهد الأورام من فيروس كورونا المستجد وجاءت الفحوص جميعها سلبية، عقب جدل البعض عن التعتيم على حالة المرضى.

وقال علم الدين، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إنه تم إتخاذ عدة قرارات لتسيير العمل داخل المعهد القومي للأورام.

وشدد علم الدين، على أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة في يوم 26 مارس، وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين لهم، وجرى إرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة والتي أثبتت إصابة 17 حالة بين الأطقم الطبية، موضحا أن الجامعة تتابع حالات المصابين، وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.

وأضاف علم الدين، أنه فور التأكد من الحالات المصابة تم التنسيق مع وزارة الصحة، وإرسالها إلى مستشفيات العزل، بالإضافة إلى اتخاذ عدة قرارات احترازية على رأسها إيقاف مؤقت للعمل بالمعهد لمدة 24 ساعة، على أن يعود للعمل مرة أخرى بعد عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها الجامعة حاليا.

وشدد المتحدث باسم الجامعة، أن العمل مستمر داخل المعهد للمرضي المحجوزين حيث هناك 60 مريضا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية وتم التحليل لهم من فيروس كورونا وجاءت جميعها سلبية، وتقوم الطواقم الصحية على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه، والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل وسيعود مرة أخري بعد الوقف المؤقت لغرض التعقيم، على أن يقتصر عمل العيادات الخارجية على الحالات الطارئة والعاجلة فقط.

وأكد علم الدين، أن الجامعة خاطبت وزارة الصحة والسكان للحصول على 1000 كاشف طبي لفيروس كورونا على نفقة الجامعة، لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا لكافة الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين على المعهد خلال آخر أسبوعين، مشيرا إلى إنه تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن، من إجمالي العاملين بالمعهد.

وكان عدد من أعضاء الطواقم الطبية المصابين بفيروس كورونا فى معهد الأورام في مصر "اتهموا" إدارة المعهد بفرض حالة من التعتيم الإعلامي على حالهم.