مصر: محاسبة وسائل الاعلام في اطار الكيانات الارهابية

وافق مجلس النواب المصري، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي حول تعديل مشروع قانون تنظيم قوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وقال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، إن "هذا القانون يأتي في وقت تحارب فيه مصر الإرهاب، وله طبيعة وقائية مؤقتة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فقط".

ويتضمن التعديل، تعريف "الكيان الإرهابي" في القانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك بإضافة "القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي متى مارست، أو كان الغرض منها، الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها، إلى إيذاء الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار".

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، فإن عددا من البنود لتعريفات "الكيانات الإرهابية"، سيضاف سعيا إلى ضم القنوات الفضائية المحرضة على الإرهاب لهذا التعريف "قوائم الكيانات الإرهابية".

وأكد مشروع القانون أن الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وكذلك المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، المدارة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات أو عصابات أو خلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سيتم وضعها في قوائم الإرهاب، في حال مارست أو هدفت للدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الحقاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى، .