مصر: مصرع 16 شخصا في حادث تصادم جنوب سيناء (صور)

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، عقب حادث تصادم وقع بين حافلتين، صباح اليوم السبت، على طريق "السويس - طور سيناء"، شمال شرقي مصر.

ووفقا لبيان وزارة الصحة المصرية، فإن الحادث قد وقع صباح اليوم، بين أتوبيس وميكروباص في مدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، كما شاركت 13 سيارة اسعاف في نقل المصابين.

وأضاف البيان أن الحصيلة الأولية للحادث هي 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف لموقع الحادث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي.

فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ.

كما أكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.