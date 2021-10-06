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مصر: مقتل ضابطين باشتباكات مسلحة في الإسماعيلية (فيديو)

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 11:11
اشتباكات في الاسماعيلية
الاشتبكات وقعت بمجرد وصول القوات حيث فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة مقتل ضابطين مصريين أثناء اشتباكات مسلحة بين رجال الأمن والعمليات الخاصة، مع أحد العناصر الجنائية المسجلة بمحافظة الإسماعيلية.

ويكشف الفيديو اعتداء العنصر الجنائي بشكل مفاجىء على عناصر الشرطة أثناء وقوفهم، بالسلاح الناري، مما أدى لمقتل الضابطين والعنصر الجنائي.

وقالت المصادر إن الاشتبكات وقعت بمجرد وصول القوات حيث فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة العنصر الجنائي وأن الأجهزة الأمنية نجحت في احتواء الموقف ومبادلة العنصر تبادل إطلاق النار.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الصورة الأولى للضابطين المقتولين 

الضابطين القتيلين في الإسماعيلية

 

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