مصر: مقتل ضابطين باشتباكات مسلحة في الإسماعيلية (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة مقتل ضابطين مصريين أثناء اشتباكات مسلحة بين رجال الأمن والعمليات الخاصة، مع أحد العناصر الجنائية المسجلة بمحافظة الإسماعيلية.

ويكشف الفيديو اعتداء العنصر الجنائي بشكل مفاجىء على عناصر الشرطة أثناء وقوفهم، بالسلاح الناري، مما أدى لمقتل الضابطين والعنصر الجنائي.

وقالت المصادر إن الاشتبكات وقعت بمجرد وصول القوات حيث فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة العنصر الجنائي وأن الأجهزة الأمنية نجحت في احتواء الموقف ومبادلة العنصر تبادل إطلاق النار.

وسط ذعر الأهالي.. تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجهولين في #الإسماعيلية

ومعلومات بوجود وفيات و إصابات في صفوف قوات الأمن 😢 pic.twitter.com/a4UKmTBpnb — نصر رمزي (@Vj1cLRbvUjMrnke) October 6, 2021

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الصورة الأولى للضابطين المقتولين