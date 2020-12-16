مصر: ملاحظات على المصالحة مع قطر

قال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية انه "لا يوجد نتائج تبلورت في شكل نهائي بشأن هذا الملف يمكن الإفصاح عنها، وهناك وساطة وجهود مقدرة من الكويت".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية يوم الأربعاء ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد أن "سياسة مصر مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدول الأربع لديها مطالب كثيرة تم الإعلان عنها".

وأكد المتحدث أنه "عند استجابة قطر لتلك المطالب برغبة صادقة وإرادة سياسية قوية سيكون هناك شيء آخر".

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها.

وهناك 13 مطلبا من الدوحة تتراوح من إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وشهد الخلاف، الذي دفع الدول الأربع إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.