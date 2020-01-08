مصر مهتمة باطلاق سراح مروان البرغوثي

اعلنت مصادر اعلامية مقربة من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ان لدى القاهرة "رغبة كبيرة" في الافراج عن القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال

وقال موقع الرسالة التابع لحماس نقلا عن القيادي في حركة "فتح" حاتم عبد القادر، أن "مصر تشجع بشدة على الأفراج عن مروان البرغوثي وادراجه في أي صفقة قادمة".

ومروان البرغوثي قيادي بارز في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية والمرشح الابرز لخلافة محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية الا ان اعتقاله اسقط اسمه من قائمة المتنافسين

ونقل قال عبد القادر "إن المسؤول السابق للمخابرات المصرية، عمر سليمان بذل جهودا للإفراج عن مروان في الصفقة الماضية، والمخابرات لا يزال موقفها ثابت ولديها رغبة كبيرة في الافراج عنه". وأضاف عبد القادر أن حركة حماس "ستشدد بشكل أكبر لإدراجه ضمن أي مباحثات في الصفقة الحالية".

وتابع عبد القادر "السلطة لم تبذل جهودا كافية للإفراج عن مروان البرغوثي على المستوى الدولي والإقليمي، ودعوناها أكثر من مرة أن تكون قضية الأسرى على رأس الاجندة والمباحثات التي تجريها مع الدول الأوروبية".

وحكمت محكمة اسرائيلية على البرغوثي بأربع مؤبدات اضافة الى أربعين عاما، لقيادته "كتائب شهداء الاقصى" التابعة لحركة فتح والتي نفذت عمليات ضد سلطات الاحتلال ومصالح اسرائيلية ابان الانتفاضة الثانية في 2000 -2002.

ووافقت حركة حماس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس محمود عباس. وتطالب حماس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد هذه الانتخابات، لكن حركة فتح والحكومة الفلسطينية تطالب بعدم إصدار هذا المرسوم قبل موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس.