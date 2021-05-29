مصر.. نجاح تعويم سفينة جانحة جديدة بقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس نجاح تعويم سفينة حاويات سنغافورية جنحت إثر عطل مفاجئ أثناء عبورها بالمجرى الملاحي.

جاء ذلك وفق بيان لهيئة قناة السويس، مساء الجمعة، عقب نحو شهرين على جنوح سفينة الحاويات البنمية “إيفرغيفن” والتي عطلت الممر الملاحي 6 أيام.

وأفاد البيان بـ”جنوح سفينة الحاويات السنغافورية (MAERSK EMERALD)، جراء حدوث عطل مفاجئ في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بها، خلال عبورها يوم الجمعة”.

وأوضح: “قيام الهيئة بالتحرك الفوري والتعامل السريع مع العطل المفاجئ من خلال أعمال الإنقاذ والتعويم بـ4 قاطرات، حتى استأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقمها”.

والسفينة الجانحة الجديدة “MAERSK EMERALD”، ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 353 مترا، وعرضها 48 مترا، بحمولة قدرها 146 ألف طن، حسب البيان ذاته.

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية نجاح تعويم سفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أعلنت قناة السويس آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.

وتحفظت السلطات المصرية على السفينة البنمية الجانحة، لحين تسديد قيمة التعويض، والذي خفضته هيئة قناة السويس من 916.6 مليون دولار إلى 550 مليون دولار. (الأناضول)