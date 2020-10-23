ترحيب دولي باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، على أن اتفاق وقف إطلاق النار، يحقن الدماء، ويرفع معاناة المواطنين، ويمهد الطريق لنجاح مسارات أخرى اقتصادية وسياسية ورحبت مصر باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي جرى توقيعه اليوم الجمعة في جنيف برعاية أممية.

وأشاد السراج، في بيان، بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في الوصول إلى الاتفاق، معربا عن تقديره لمساعي البعثة لتحقيق السلام القائم على "العدل والمرتكز على ضمانات تبعد شبح الحرب والقلاقل عن البلاد".

كما أكد السراج أنه لا يجب أن "نهمل قضية المساءلة، فلا تساهل مع من ارتكب جرائم في حق الليبين، ومن خلف عند انسحابه ألغاما ومقابر جماعية".

ورحبت مصر باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي جرى توقيعه اليوم الجمعة في جنيف برعاية أممية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.

وأعرب المتحدث عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق استقرار ليبيا.

رحّبت المفوضية الأوروبية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة ودعت إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام. وأشار المتحدث باسم شؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو للصحافيين إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي لاستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا أنه "من المهم جدا كذلك بأن يطبّق هذا الاتفاق".

من جهته، أمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن يلتزم طرفا الصراع الليبي باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعاه، لكنه اعتبر أن "ثباته لا يبدو لي قابلا للتحقيق بدرجة كبيرة".

وأضاف للصحافيين بعد أن وقع الطرفان المتحاربان اتفاقا يقضي بوقف دائم لإطلاق النار "الزمن سيُظهر مدى دوامه".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد كتبت على صفحتها على فيسبوك "تتوج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم بإنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

ونشرت البعثة بثا مباشرا على صفحتها لحفل التوقيع الذي استمر عشر دقائق وأعقبه تصفيق. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة في جنيف حيث وقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز وهم يضعون كمامات أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها لاحقا.

يذكر أن البعثة الأممية أعلنت ظهر اليوم، توصل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، موضحة أن اللجنة توجت محادثاتها "بإنجاز تاريخي، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا".

ورأت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، أن اتفاق حكومة الوفاق والقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة خطوة نحو التسوية الشاملة للأزمة التي طال أمدها.

ودعت في كلمتها خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إلى تنفيذ الالتزامات الواردة فيها عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، مشددة على أنه "من المهم الاستمرار في العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف المشاق العديدة التي تسبب فيها النزاع للشعب الليبي، ونمنحه بارقة أمل لمستقبل أفضل".