مصر: وقف صلاة الجماعة والجمعة وإغلاق الكنائس

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين، كما أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا

وأصدرت الكنيسة القبطية المصرية بيانا أعلنت فيه غلق جميع الكنائس على مستوى الجمهورية ومنع زيارة الأديرة، تحسبا من تفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى، قرر شيخ الجامع الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر حرصا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء وانطلاقا من القاعدة الشرعية بأن "صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات".

من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية أفادت، أمس الجمعة، في آخر حصيلة، بأن عدد حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفع بـ39 حالة، ليصل المجموع إلى 60 حالة، مشيرة إلى أن من بين حالات الشفاء الجديدة طبيب وممرضة، فيما وصل مجموع عدد الإصابات إلى 285 إصابة