مصر وهدم قبر الامام ورش: معضلة التطوير العمراني وحفظ التراث

وصلت عمليات هدم القبور التراثية في مصر الى ضريح الامام ورش صاحب أشهر تلاوات القرآن الكريم، والذي قررت السلطات ازالته لصالح ما تقول انها مشاريع بنية تحتية تعتزم انشاءها.

وقالت وسائل اعلام محلية ان محافظة العاصمة القاهرة وضعت علامات ازالة على عدد من الاضرحة التراثية في مقابر الامام الشافعي في المدينة، ومن بينها قبر الامام ورش الذي يتجاوز عمره 1200 عام.

وطالت اخر حزمة من قرارات الازالة قبور الشاعرين الكبيرين حافظ إبراهيم ومحمود سامي البارودي والكاتب يحيى حقي والشيخ محد رفعت، بحسب المصادر نفسها، علما ان السلطات نفت ان يكون هناك قرار بازالة قبر الاخير.

ومن المقرر ان تتم ازالة مقبرة الإمام ورش وحوش أسرة القارئ المصري الشهير الشيخ محمد محرم الواقعين ضمن مقابر الشافعي الواسعة تمهيدا لشق احد الطرق.

ولم تعلق السلطات رسميا بعد على خطط ازالة هذه المقابر، في وقت تصاعدت المناشدات من قبل شخصيات ورواد عبر وسائل التواصل من اجل العودة عن تلك الخطط، وايجاد بدائل تحافظ على هذه المواقع التراثية التي تحمل رمزية كبيرة.

نرمم مقابر "ليشع" ونهدم مقابر ضمت قبر الامام ورش والعز بن عبد السلام . pic.twitter.com/hwYvbTEJyG — أحكام ومقاصد (@1XR5EPtKPnjDh6K) May 23, 2023

كما شملت المناشدات احفادا لعدد من الشخصيات المهددة قبورهم بالازالة، ومن بينهم حافظ ابراهيم.

وقالت اسرة الشاعر ابراهيم ان السلطات رفضت العودة عن ازالة قبره وقدمت لهم مكانا بديلا من اجل نقل رفاته اليه.

ومن جانبه، نقل موقع "القاهرة 24" نقل عن مصدر مسؤول في وزارة السياحة قوله ان الوزارة لا علاقة لها بموضوع ازالة قبر الامام ورش باعتباره "غير مسجل في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" لديها.

من هو الامام ورش؟