مصر: 17 قتيلا و 4 إصابات إثر حادث سير مروع في "سوهاج" (صور)

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، الليلة الماضية، إثر حادث سير مروع وقع بين حافلتي ركاب في محافظة سوهاج جنوب مصر، حيث هرعت للموقع 20 سيارة اسعاف، نقلت الجرحى إلى 7 مستشفيات في "سوهاج".

وقالت وسائل اعلام مصرية، صباح اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع على الطريق الصحراوي الغربي ناحية محافظة سوهاج إحدى محافظات إقليم جنوب صعيد مصر.

وأشارت إلى أن أمن سوهاج، تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث اصطدام على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود وفيات ومصابين.

وقال مدير مرفق فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة سوهاج، هاني فؤاد، إن الفرع تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم، منتصف ليل الثلاثاء، وذلك على طريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز جهينة بسوهاج وأن هناك قتلى وجرحي نتيجة الحادث.

20 سيارة إسعاف

وأوضح في تصريحات صحفية أنه على الفور تم الدفع بأكثر من 20 سيارة إسعاف وتم نقل الجرحى وعددهم 7 إلى عدة مستشفيات بمحافظة سوهاج لإسعافهم، وكذلك تم نقل جثث القتلى وعددهم 17 إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما أوضح مصدر أمني أن الحادث وقع بين حافلة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) وسيارة نقل خفيف، وتبين من التحريات وشهاد الشهود أن سائق الحافلة كان يقود بسرعة زائدة وحاول تخطي سيارة نقل ثقيل كانت تسير أمامه فتفاجأ بالسيارة التي اصطدم بها.

وأوضح المصدر أن القتلى والجرحى جميعهم من ركاب حافلة نقل الركاب، وأنه مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

حوادث مميتة

وشهدت مصر قبل ايام حادثا مميتا على الطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي، ذهب ضحيته 22 شخصا كما اصيب 33 آخرين، في حادث اصطدام حافلة نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة.

كما شهدت مرسى مطروح حادثا قبل يومين حينما اصطدمت حافلة نقل ركاب كبيرة بسيارة نقل ثقيل ما نتج عنه مقتل شخص وإصابة 43 آخرين.