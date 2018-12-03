مصر: 5 قتلى و19مصابا بينهم ضابط و 3 مجندين في حادث مروع

5 أشخاص توفوا في الحادث، فيما أصيب 19 آخرون بينهم ضابط و3 مجندين

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بينهم ضابط و3 مجندين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم مروع بين حافلة ركاب صغيرة وسيارة تابعة لمديرية أمن بني سويف و7 سيارات.

ووقع الحادث على طريق محافظة بني سويف، حيث شاركت سيارات إسعاف 3 محافظات وهي بني سويف والمنيا والفيوم في نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن 5 أشخاص توفوا في الحادث، فيما أصيب 19 آخرون بينهم ضابط و3 مجندين كانوا في طريقهم إلى القاهرة في مأمورية، حيث أرجعت التحريات سبب الحادث إلى انعدام الرؤية على الطريق.