مصر: 7 قتلى في اشتباك بين قوات الامن و"عناصر شديدة الخطورة"

اعلنت وزارة الداخلية المصرية الثلاثاء مقتل سبعة "عناصر شديدة الخطورة" خلال تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن التي داهمت مخبأهم في محافظة المنوفية شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ان "مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (قامت) بإرتكاب سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة".

واضاف البيان انه "بتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان إختبائهم بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية".

وتابع انه "عقب تقنين الإجراءات قامت قوة من قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديريتى أمن (المنوفية – البحيرة) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى بمداهمة المزرعة محل اختبائهم".

وبحسب البيان، فقد "أسفر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الجنائية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدى الخطورة لهم معلومات جنائية".

واوضح ان من بين القتلى "5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم سرقة بالإكراه – قتل، فضلًا عن سابقة مشاركة أحدهم في واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابى تم ضبطه".

واشار بيان وزارة الداخلية الى انه "عُثر بحوزتهم على 7 بنادق آلية و20 خزينة وبندقية خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".