مصر: 9 قتلى و 18 مصابا إثر حادث تصادم مروع في "المنيا"

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، إثر حادث تصادم مروع وقع بين حافلتي ركاب، في محافظة المنيا جنوب مصر.

وإثر تلقيها إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى الموقع، وجرى الدفع بعدد من سيارات الاسعاف، لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، في حين تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجرى إزالة آثار الحادث.

كما كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه، محمد أبو زيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة الحادث، حيث انتقل الأخير إلى موقع الحادث لمتابعة التفاصيل، والتعرف على الأسباب الأولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين، واتضح أنه نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة والتي كانت تقل 27 راكبا منهم 13 طفلً مع ذويهم.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: رأفت محمد مهدى 50 سنة، رفاعى تاج 20 سنة، محمود حسن 50 سنة، عبده حسن محمد حسين بالإضافة إلى 3 جثث بينهم طفلة مجهولة الهوية.

وأصيب كل من: يوسف أبو العلا 10 سنوات، وشقيقه سعد 5 سنوات، إكرام محمد 30 سنة، حنان فؤاد 35 سنة، جنات عصمت 6 سنوات، شكيار فؤاد 13 سنة، محمود عصمت، عبدالله عصمت 4 سنوات، يوسف جمال 10 سنوات، ياسر محمود 5 سنوات، غادة أبو العلا 10 سنوات، عبده فاروق 12 سنة، ريتاج رشدى 4 سنوات، حسام صلاح 25 سنة، و5 أشخاص آخرين.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ 4 أيام حادث تصادم آخر أعلى محور سمالوط، وتسبب في وفاة 9 آخرين وإصابة 12 مواطنا، جميعهم من قرية بردنوها التابعة لمركز مطاي شمال المحافظة.