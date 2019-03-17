مصير مجهول لعسكرييْن سعودييْن اختطفا باليمن قبل 3 أيام

ما يزال مصير عسكريين سعوديين اثنين و6 يمنيين مجهولا، منذ ثلاثة أيام على عملية اختطافهم من قبل مسلحين قبليين في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بأن مصير اثنين من العسكريين السعوديين العاملين ضمن قوات التحالف الذي تقودها المملكة باليمن، بالإضافة إلى 6 آخرين من القوات الحكومية، مجهولا، لليوم الثالث على التوالي، بعد اختطافهم من قبل مسلحين قبليين في الجوف.

وأضاف المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن مجموعة قبلية مسلحة اختطفت العسكريين السعوديين الاثنين واليمنيين في أثناء عودتهم من محافظة الجوف باتجاه محافظة مأرب المحاذية لها.

ووفقا للمصدر العسكري، فإن المجموعة المسلحة نصبت نقطة تفتيش في طريق ترابي، تم شقه حديثا، يصل الجوف بمأرب، حيث تم اعتراض العسكريين الثمانية، واختطافهم إلى جهة غير معلومة.

وأشار إلى أن هذه المجموعة المسلحة التي اختطفت العسكريين السعوديين واليمنيين متورطة بأعمال قطع طرق وسرقة، وقامت بهذه الخطوة لمقايضة السلطات الحكومية بمعتقلين تابعين لها لديها.

وأوضح المصدر العسكري في القوات الحكومية بالجوف أن العصابة المسلحة تضغط على السلطات الحكومية، وتطالب بالإفراج عن عناصر تابعين لها محتجزين لدى الشرطة في مدينة مأرب.

فيما أكد مصدر ثان مقرب من الإدارة المحلية بالجوف لـ"عربي21"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن الأوضاع متوترة بين القوات الحكومية والمسلحين القبليين الخاطفين للعسكريين السعوديين واليمنيين.

ولم يصدر أي تعليق من قبل قيادة قوات التحالف حتى السبت حول مصير المختطفين السعوديين.

وهذه الحادثة الأولى التي يتم تسجيلها لاختطاف عسكريين سعوديين منذ التدخل العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن، قبل 5 أعوام، لإنهاء الانقلاب الذي قاده الحوثيون المدعومون من إيران على سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي.

عربي21