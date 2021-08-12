من الوريد الى الوريد.. "مضطرب عقليا" يذبح امرأة في شارع عام بالجزائر

أقدم شخص قالت وسائل إعلام محلية انه "مضطرب عقليا"، على "ذبح" امرأة في شارع عام في احدى ضواحي الجزائر العاصمة، قبل ان يلوذ الفرار تاركا أياها تنزف حتى الموت.

وقالت صحيفة "النهار" ان الجريمة وقعت في حي 13 هكتار التابع لبلدية براقي في العاصمة الجزائر، وذلك خلال محاولة القاتل سرقة حقيبة الضحية.

واوضحت الصحيفة ان الجريمة وقعت عندما هاجم الجاني المرأة التي كانت خارجة من منزلها صباحا، محاولا سرقة حقيبتها اليدوية، غير انه قام بدلا من ذلك على "ذبحها من الوريد إلى الوريد وتركها في الشارع غارقة في دمائها".

ولا يزال الجاني الذي يقطن الحي ذاته متواريا عن الانظار، بينما تقوم قوات الدرك بالتحقيق في الجريمة وتتبعه للقبض عليه.