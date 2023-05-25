مضيفة ايطالية حسناء تواجه عقوبة الاعدام في السعودية

يخشى والدا مضيفة الطيران الايطالية الحسناء ايلاريا دي روزا البالغة من العمر 23 عاما، من ان ابنتهم قد تواجه عقوبة الاعدام بعد اعتقالها في السعودية بتهمة تهريب المخدرات.

اعتقلت السلطات السعودية مضيفة ايطالية تعمل لدى شركة الطيران اللتوانية "افيون اكسبريس" بتهمة حيازة المخدرات، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام الاربعاء.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية ان اخبار المضيفة الحسناء ايلاريا دي روزا (23 عاما)، التي تتحدر من قرية ريسانا الصغيرة في مقاطعة تريفيزو شمالي ايطاليا، كانت قد انقطعت عن والديها منذ اعتقالها في السادس من الشهر الجاري.

واضافت ان الوالدين لم يعلما بما حصل مع ابنتهما الا بعد ايام من هبوط رحلتها الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مطار مدينة جدة على ساحل البحر الاحمر.

وذكرت الصحيفة ان والدي ايلاريا قصدا الشرطة في بلدتهما بعد انقطاع اخبار ابنتهم التي اكدا انها كانت تحرص على ادامة التواصل معهما اينما حلت.

وذكرت وسائل اعلام ايطالية ان المضيفة الشابة التي ليست لديها اي سجلات جرمية، تم احتجازها في السعودية للاشتباه في تورطها بالتهريب الدولي للمخدرات.

ويفرض قانون المملكة عقوبات قاسية قد تصل الى الاعدام على المدانين بهذه التهمة بصرف النظر عن كمية او نوع المخدر الذي يتم ضبطه بحوزتهم.

انقطاع الاتصال مع ايلاريا

وبحسب الاعلام الايطالي، فقد قام والدا ايلاريا بعد يوم من اغلاق هاتفها في الثامن من الشهر الجاري، اي بعد يومين من اعتقالها، بتقديم بلاغ لدى شرطة بلدة كاستيلفرانكو فينيتو حول اختفائها وهما يخشيان من احتمال ان تكون تعرضت للخطف.

والدا المضيفة الحسناء ايلاريا كانا يخشيان من انها تعرضت للاختطاف بعد انقطاع الاتصال معها

وكانت ايلاريا تقيم في مجمع فندقي كبير في جدة بانتظار مناوبة العمل في رحلتها التالية.

وفي تسجيل فيديو صورته كاميرا مراقبة، يمكن مشاهدة ايلاريا وهي تستقل سيارة مع ثلاثة اشخاص عرب، بحسب ما قالت وسائل الاعلام الايطالية، والتي اضافت ان المضيفة ظهرت خلال ذلك دون وجود مؤشرات على انها كانت مقيدة.

ومن حينها، لم تعد ايلاريا الى غرفتها في الفندق.

اتصالات سعودية ايطالية

وقالت راشيل سكاربا، وهي عضو في الحزب الديمقراطي ونائبة في البرلمان عن بلدة عائلة ايلاريا ان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية تتواصل حاليا مع السلطات السعودية بخصوص قضية المضيفة.

السلطات الايطالية تتابع قضية ايلاريا مع السعودية على امل حل القضية

واضافت سكاريا ان الوزارة تتابع المسالة حاليا وبمهنية عالية.

ونقل عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية قوله ان الوزارة على اتصال بالسلطات السعودية لتوضيح الوضع الذي تأمل حله في أقرب وقت.

وكانت ايلاريا تعمل بانتظام على الرحلات الجوية المتوجهة الى السعودية. وهي تتحدث اربع لغات وتحمل شهادة في العلوم الانسانية من جامعة ليتشيو ستاتالي في تريفيزو.

وسبق لها ان اقامت في المانيا وعملت لدى حلف شمال الاطلسي قبل ان تصبح مضيفة طيران.

