مطار القاهرة يستقبل 70 مصابا يمنيا

سيارات الإسعاف داخل المطار في استقبال المصابين

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت أكثر من 70 مصابا يمنيا حالاتهم مختلفة، بينهم 18 حالة شديدة الخطورة، وجرى توزيعهم على مستشفيات القاهرة للعلاج.

ونقل موقع "بوابة فيتو" المصري عن مصادر طبية بمطار القاهرة، أن المطار تلقى إخطارا من قائد رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 602 القادمة من اليمن، بتجهيز 18 سيارة إسعاف لنقل عدد من الحالات المصابة بإصابات بالغة، وتجهيز حافلة لنقل باقي المصابين.

وأضافت المصادر أن الدكتور أحمد العذب مدير إسعاف مطار القاهرة الدولي، طالب بـ10 سيارات إسعاف، للانضمام إلى أسطول المطار المكون من 8 عربات فقط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى السعودي الألماني.

ونشر الموقع صورا لسيارات الإسعاف داخل المطار في استقبال المصابين.