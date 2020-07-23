مطار بغداد يعود للعمل مع تخطي إصابات كورونا 100 ألف

يعاود المطار العمل في ظل إجراءات تهدف لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المسبب للمرض.

أٌعيد فتح مطار بغداد الدولي الخميس أمام الرحلات التجارية المقررة بعد أشهر من الإغلاق خلال وباء كوفيد-19 الذي اشتدت وطأته بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة.

وسجل العراق 102226 إصابة بينها 4122 وفاة، فيما تزيد الإصابات المسجلة يوميا عن 2000. وأفادت وزارة الصحة أن حصيلة يوم الخميس 2361.

وعلّق العراق جميع الرحلات الجوية الخارجة من بغداد والقادمة إليها في مارس آذار، ولم يتم تسيير سوى رحلات غير منتظمة أو رحلات مستأجرة، وبإذن مسبق قبل السفر. وترافقت هذه التدابير مع إغلاق الحدود البرية وحظر التجول.

ويعاود المطار العمل في ظل إجراءات تهدف لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المسبب للمرض.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني إن بعض الركاب المسافرين من المطار سيتعين عليهم إجراء اختبار المسحة قبل بضعة أيام من السفر، كما يتعين على جميع الركاب القادمين إجراء اختبار قبل يومين من صعود الطائرات المتجهة إلى بغداد.

ويتم قياس درجة حرارة الركاب عند وصولهم إلى المطار، مع تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي في مراحل مثل فحص الجوازات ولكن ليس أثناء ركوب المسافرين على متن الطائرات.

