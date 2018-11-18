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مطار بيروت الدولي يمتنع عن تزويد طائرات ايرانية وسورية بالوقود

مطار بيروت الدولي يمتنع عن تزويد طائرات ايرانية وسورية بالوقود
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