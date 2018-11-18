مطار بيروت الدولي يمتنع عن تزويد طائرات ايرانية وسورية بالوقود

مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت

امتنع مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت، عن تزويد طائرات الخطوط الجوية الإيرانية والسورية بالوقود، بحجة الالتزام بالعقوبات الأمريكية عليها، رغم سكوت الحكومة بهذا الشأن.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن أن شركات عاملة في المطار التزمت من تلقاء نفسها بالقرار الأمريكي الذي يفرض عقوبات على شركات طيران إيرانية وسورية، بالرغم من عدم صدور قرار رسمي من الحكومة اللبنانية بعد.

ووفقا للصحيفة، استجاب عاملون في مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت لقرار العقوبات الأمريكي على عدد من شركات الطيران، بينها شركات الطيران الإيرانية التي بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها في 5 نوفمبر الجاري، حيث امتنعوا عن تزويد طائرات تلك الشركات بالوقود.

وأوضحت مصادر خاصة للصحيفة أن القائمة تضم شركات طيران إيرانية مثل "إيران إير" و"ماهان" وغيرهما، كما تضم القائمة شركات طيران سورية مثل "شام وينغز" و"الخطوط الجوية العربية السورية". وتشمل القائمة أيضاً شركة طيران من بيلاروسيا هي "بيلافيا". وقالت المصادر إن القائمة تضم أيضاً شركات طيران أخرى لا تهبط في لبنان.

وتزود عدة شركات طاقة عالمية مطار بيروت بوقود الطائرات، ويرتبط بعضها بالشركة الأم البريطانية "بريتيش بتروليوم" أو بشركة "توتال" الفرنسية التي اتخذت القرار بالالتزام بالعقوبات، وتلتزم الشركات المنضوية تحت لوائها بحظر تزويد الطائرات الخاضعة شركاتها للعقوبات بالوقود في المطار. وبدأ تطبيق القرار على صعيد الشركات العاملة في مطار بيروت، قبل أن يتحول إلى قرار رسمي، يؤكد التزام لبنان بلائحة العقوبات. وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط": "القرار بات سارياً ويجري تطبيقه في المطار منذ دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيّز التنفيذ".