مطار دمشق الدولي تعرض لأضرار جراء العدوان الاسرائيلي فجر الخميس (صور)

نشرت شركة أمريكية، متخصصة بتغطية الأحداث في الشرق الاوسط، صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر آثار القصف الاسرائيلي فجر الخميس، على مدارج مطار دمشق الدولي.

وأشارت شركة "Aurora Intel"، عبر حسابها في "تويتر"، أن الصور التي التقطتها شركة Capella Space ، تؤكد تعرض مطار دمشق لثلاث غارات على بعد 600 متر عن بعضها البعض.

وأظهرت صورة التقطها القمر الصناعي، حفرة من المرجح أن القصف الإسرائيلي خلفها في هذا المدرج.

وأكد موقع The War Zone الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية أن الجزء الغربي من مطار دمشق مغلق حاليا أمام حركة الطائرات وأعمال ترميم جارية هناك، لافتا إلى أنه من غير الواضح لماذا طالت الغارات المزعومة هذا المدرج تحديدا، خاصة وأن هناك مدرجا آخر يجري استخدامه بشكل نشط وسط مزاعم عن هبوط طائرات فيه تنقل مواد لدعم العسكريين الإيرانيين المنتشرين في سوريا.

وسبق أن أعلن الجيش السوري عن تصديه فجر الخميس لهجوم صاروخي إسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية أسفر عن مقتل جندي ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت سبعة من أصل ثمانية صواريخ أطلقت خلال الهجوم على مواقع في محيط مطار دمشق الدولي.