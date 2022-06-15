مطار دمشق ما يزال معطل وموسكو تلوم اسرائيل

رفضت روسيا مبررات اسرائيل وذرائع قصف مطار دمشق الدولي الذي خرج عن الخدمة فيما نفت وزارة النقل السورية أن تكون حددت أي موعد لعودة العمل فيه على الرغم من تاكيدها بعد الغارة ان الاصلاحات بحاجة ليومين

موسكو تؤنب اسرائيل

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، نشر على موقعها الرسمي : " أعرب(بوغدانوف) عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية".

🔴 مطار دمشق الدولي مدمر بنسبة ٧٠ الى ٨٠ % ولم يطلق النظام السوري رصاصة واحدة باتجاه اسرائيل..من سنة ٧٣ والنظام بقول سوف يصبح الجولان في قلب سوريا..شكلنا راح ننطر ٥٠ سنة تانية — Dana (@dana_khoury_104) June 15, 2022

وأشار إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين.

وأضاف: "أُبلغ (بوغدانوف) السفير(الإسرائيلي) أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع، وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".

وتابع، بأن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى "ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة"، كما تصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يذكر أن الخارجية الروسية أكدت، الجمعة الماضية، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

لاموعد لعودة تشغيل المطار

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر في الوزارة أنها ستنشر عبر وسائل الإعلام الحكومية ما يتعلق بعودة المطار للعمل، عندما تستكمل "جميع إجراءات الصيانة ويصبح المطار جاهزا لإقلاع واستقبال الطائرات".

ونشرت وزارة النقل إيجازا إعلاميا اليوم قالت فيه إنها "تتابع وتيرة أعمال الترميم والإصلاح القائمة لعمل الورشات الفنية المتواصلة على مدار الساعة لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من مطار دمشق الدولي التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي".

وشدد وزير النقل زهير خزيّم على "متابعة البرنامج الزمني المخطط والاستثمار الأمثل لعامل الزمن المقترن بمعايير الجودة الفنية للأعمال".

وقالت الوزارة إن الوزير "اطلع على منظومات عمل الإطفاء والدفاع المدني التابعة والموجودة في المطار وجاهزيتها ومستلزماتها، مع تتبع عمل فرق الصيانة والفنيين والتي تعمل بالتوازي على إجراء الصيانات اللازمة في أقسام المطار وتجهيزاته، كما تابع عمل ورشات صيانة الطائرات السـورية في الهنغار المخصص لها".

وكان مصدر عسكري سوري أعلن أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ولاحقا أعلنت وزارة النقل تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، وكشفت حجم الأضرار التي نجمت عن العدوان.