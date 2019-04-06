مطار طرابلس سيكون نقطة انطلاق لتقدم "الجيش الوطني الليبي" باتجاه العاصمة

أعلن مصدر في "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن مطار طرابلس يقع تحت سيطرة قواته.

من جهتها أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن دول مجموعة "G7" اتفقت على ممارسة ضغوط على المسؤولين عن التصعيد العسكري في ليبيا وخاصة قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عقب اجتماع جرى في مدينة دينار الفرنسية لوزراء خارجية مجموعة "G7"، التي تشمل كلا من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان: "اتفقنا على استخدام كافة الوسائل المتوفرة لدينا لممارسة الضغط على المسؤولين عن الأحداث في ليبيا، وخاصة حفتر، من أجل تفادي أي تصعيد عسكري لاحق".

وأوضح ماس أن كل دولة من المجموعة ستستخدم القنوات الموجودة لها، مضيفا أن فرنسا وإيطاليا تمتلكان اتصالات مباشرة مع ليبيا.

وبين وزير الخارجية الألماني: "أن الوضع مقلق للغاية ولا نستطيع قبول أي تصعيد عسكري لاحق"

طيران "الوفاق" يؤكد تنفيذ غارات على مواقع لقوات حفتر جنوبي طرابلس

وأكدت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، أن طيرانها شن غارات على مواقع "الجيش الوطني الليبي" التابع لخليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ بالكلية الجوية مصراتة (التابعة للمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق)، محمد قنونو، إن الطيران الحربي نفذ غارات على مواقع القوات التابعة لقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، في مدينتي غريان ومزدة.

و أشار إلى أن الطيران تلقى الأوامر بتنفيذ طلعات جوية قتالية ورفع درجة الاستعداد، مؤكدا جاهزية القوات الحكومية لتنفيذ أمر رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورفع درجة استعدادها القصوى وتنفيذ الطلعات الجوية الاستطلاعية والقتالية.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور بيان عن غرفة العمليات الجوية بـ"الجيش الوطني الليبي" (قوات حفتر)، أكدت فيه أن "المنطقة الغربية منطقة عمليات عسكرية يمنع فيها تحليق أي طائرة حربية، أو طائرة تصوير جوي من أي جهة كانت". وحذرت غرفة العمليات من أنها "ستتعامل مع أي مقاتلة في هذه المنطقة كهدف معاد وسيتم ضرب المطار الذي أقلعت منه على الفور".

وفي سياق متصل، أوردت حكومة الوفاق الوطني الليبية أن رئيس مجلسها الرئاسي، فايز السراج، اجتمع مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد علي محمد المهدي الشريف.

وأورد بيان نشرته "الوفاق" على حسابها في موقع فيسبوك، أن الطرفين ناقشا "الوضع العسكري بشكل عام وسير العمليات في نطاق المنطقة الغربية وطرابلس الكبرى".

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق أيضا إلى "برامج التنسيق بين الوحدات العسكرية ومركز العمليات لطرابلس الكبرى، والترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المدنيين"، وأن السراج أقر عددا من البرامج الأمنية التي طرحت خلال الاجتماع.

وتعمل في ليبيا حاليا حكومتان متنازعتان، هما حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في طرابلس، وكذلك مجلس الوزراء المؤقت تحت قيادة عبد الله الثني، والذي يحكم هو والبرلمان المنتخب الجزء الشرقي من البلاد، مدعوما من "الجيش الوطني الليبي".

ويوم الخميس، أمر حفتر ببدء تقدم قواته نحو طرابلس من أجل تحريرها من قبضة "الجماعات المليشيات الإرهابية"، فيما أعطى السراج أوامره للقوات التابعة له بالبقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن العاصمة.