مطاعم تركية تدخل السوق الروسية بعد خروج سلاسل الوجبات الأميركية

قالت وكالة أنباء تاس الرسمية الجمعة، ان سلاسل مطاعم الوجبات السريعة التركية "شيتير تشيكن- Chitir Chicken" تستعد لدخول السوق الروسية بعد انسحاب وتعليق نظيراتها الاميركية والغربية على خلفية حرب اوكرانيا.

واوضحت الوكالة ان اتحاد مراكز التسوق الروسي يجري مفاوضات مع سلاسل مطاعم "شيتير تشيكن" التركية لفتح فروع لها في روسيا.

ونقلت عن رئيس نقابة اتحاد مراكز التسوق الروسي بولات شاكروف، قوله إن المطاعم التركية الأولى قد تظهر في روسيا في شهر ايار/مايو المقبل، أي بعد نحو شهرين.

واضاف شاكروف ان مالكي سلسلة المطاعم التركية سيزورون موسكو الأسبوع المقبل لإجراء مفاوضات بهذا الخصوص.

وقال ان "مهمتنا بصفتنا اتحاد مراكز التسوق هي مساعدتهم في اختيار المواقع المناسبة. التحضيرات لافتتاح المطعم الواحد تستغرق حوالي 5 - 6 أسابيع، وفي حال تم توقيع عقود الإيجار في غضون شهر فقد تفتتح المطاعم الأولى في نهاية مايو المقبل".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لدوافع أمنية، فرضت الدول الغربية عقوبات "شديدة" على الاقتصاد الروسي وشركات وأفراد في روسيا، كذلك أعلنت شركات غربية خروجها من السوق الروسية أو تعليق أنشطتها.

وكانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز ابرز سلاسل المطاعم التي اعلنت غلق فروعها مؤقتا في روسيا، والبالغ عددها 850.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع.

كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين وتبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.