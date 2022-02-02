مطالبة باجتماع طارئ لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

طلبت واشنطن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخميس حول كوريا الشمالية.

وتأتي هذه المطالبة بعد أن أجرت كوريا الشمالية الأحد اختباراً أطلقت خلاله أقوى صاروخ لها منذ العام 2017، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويعود لروسيا التي تتولّى خلال شباط/فبراير الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن تؤكد عقد الجلسة التي يفترض أن تكون مغلقة.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته "نأمل أن يكون المجلس قادرا على اتخّاذ موقف موحد".

وتابع "علينا على الأقل أن نصر على أن يحض المجلس كوريا الشمالية على احترام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الكوريين الشماليين "يحققون تقدما ثابتا على صعيد الصواريخ البالستية، وهم يحسّنون مدى صواريخهم ودقّتها وقدراتها التدميرية".