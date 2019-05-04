مطالبه ماي بالتنحي بعد خسارتها مئات المقاعد في الانتخابات

تجددت الدعوات لرئيسه الوزراء البريطانية تيريزا ماي بضروره التنحي عن منصبها وذلك عقب أن خسر حزبها مئات المقاعد في الانتخابات المحلية.

وخسر المحافظون السيطرة على 45 مجلسا مع ورود النتائج النهائية.وكان حزب الديمقراطيين الأحرار أكبر الفائزين حيث فاز بأكثر من 700 مقعد، وفقا لبيانات أولية، كما فاز مستقلون بـ 800 مقعد إضافي.

وتحاول ماي حل أزمة سياسية بشأن الخطة التي وافقت عليها من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضها البرلمان ثلاث مرات، ما أجبرها على التقدم بطلب لزعماء الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد الرحيل المخطط للبلاد.

مع فرز الأصوات الخاصة بكل المقاعد البالغ عددها 8 آلاف مقعد في 248 مجلسا إنكليزيا، خسر حزب المحافظين نحو 1335 مقعدا بينما خسر حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب العمال 86 مقعدا، وفقا لشبكة “سكاي نيوز”.ووصفت وكالة أنباء “برس اسوسييشن” النتيجة بأنه أسوأ أداء من حيث الأرقام من جانب حزب حاكم في الانتخابات المحلية منذ عام 1995 .

وقالت إنه “لشرف لنا أن نحكم بلادنا في وقت حرج ونتحمل مسؤولية تقديم شيء تاريخي بحق”.

وأضافت: “لكنني أعتقد أن هناك رسالة بسيطة من انتخابات الأمس لكل منا ولحزب العمال: اعمل فقط وحقق الخروج”