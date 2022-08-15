مطالب بتعيين الاباحية مايا خليفة في وزارة التعليم المصرية

تفاجأ رواد موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة بمصر، بوجود مطالب بتعيين الممثلة الاباحية اللبنانية الاصل مايا خليفة كمستشارة في المديرية لتطوير التعليم

اختراق مديرية التعليم في البحيرة

وسارعت المديرية الى تقديم اعتذار الى الجمهور لتؤكد ان هناك هكر واختراق للموقع وقالت في تغريدة لها على الموقع في فيس بوك: تعلن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ان الصفحة الاعلامية الخاصة بالمديرية تم اختراقها من جهه غير معلومة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك وتقديم بلاغ الي الجهات الامنية المختصة وتم استرجاعها



مايا خليفة مستشارة في وزارة التعليم المصرية

ووضع المخترقون عبارة مع صورة مؤثرة لـ مايا خليفة، والتي عملت في السابق ممثلة إباحية وجاء في المنشور: "نطالب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى بتعيين الدكتورة مايا خليفه مستشارا لتطوير التعليم".

تعديل وزاري اطاح بالوزير السابق

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو يومين من خروح طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الوزارة، وتولى رضا حجازي، خلفا له. وكان شوقي خلال توليه الوزارة قد أثار الكثير من الجدل بشأن سياسته في تطوير التعليم في مصر.