مطالب بنقل رئيس موريتانيا السابق للعلاج في الخارج

طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السلطات القضائية والتنفيذية، بتوفير طائرة طبية لنقل ولد عبد العزيز إلى الخارج لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الرئيس السابق قد تعرض لوعكة صحية فجر الأربعاء، نقل على إثرها للمستشفى العسكري بالعاصمة، نواكشوط، حيث ما زال يخضع لحجر طبي، وفق تأكيد الهيئة.

وقالت هيئة الدفاع إن موكلهم “يخضع منذ أكثر من 6 أشهر لظروف قاسية جدا في حبس تعسفي انفرادي”.

وحتى مساء الأربعاء، لم يصدر أي تعليق من السلطات الموريتانية بشأن ما ورد في بيان هيئة الدفاع، كما لم يصدر عنها أي تعليق بشأن خبر نقل ولد عبد العزيز للمستشفى.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، ولد عبد العزيز إلى الحبس لمواصلة التحقيقات معه بعد أن كان يخضع لإقامة جبرية في منزله منذ أبريل/نيسان الماضي.

ووجهت النيابة العامة في 11 مارس/ آذار الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

ودعم ولد عبد العزيز، في انتخابات الرئاسة يونيو/حزيران 2019 الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شارك معه في انقلاب 2008، وبدأ الغزواني بالفعل ولاية رئاسية من 5 سنوات، مطلع أغسطس من العام نفسه.