مطالب حقوقية بالتحقيق في قمع ايران للاحتجاجات

طالبت 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، الامم المتحدة بالتحقيق في قمع النظام الايراني العنيف للاحتجاجات التي تجتاح البلاد على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، في اقبية التحقيق في مركز شرطة الاخلاق

وقالت المنظمات ومنها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات أخرى انها تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل معبره عن "قلقها العميق" إزاء قيام إيران "بحشد آلة القمع لشن حملة بلا هوادة"

واندلعت احتجاجات عارمة في ايران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر بعد أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في إيران واتهمت بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.

ودعت المنظمات الموقعة ، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة، ووضع تقرير استقصائي مستقل وآلية محاسبة".

كما دانت "قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمسيئة التي ترسخ العنف ضد النساء والفتيات في إيران وتجردهن من حقهن في الكرامة والاستقلال الجسدي".

ويشمل ائتلاف المنظمات غير الحكومية هذه منظمة حقوق الإنسان في إيران (مقرها أوسلو)، ومركز حقوق الإنسان في إيران (مقره نيويورك)، ومنظمة هنكاو لحقوق الإنسان ومجموعة بلوشستان لحقوق الإنسان.