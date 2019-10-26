مظاهرات امام مكاتب ايران والشرطة تحاول فض اعتصام ساحة التحرير

تمكن العشرات من المتظاهرين مساء السبت من الوصول الى القنصلية الايرانية في محافظة كربلاء.

وقال ناشطون ومحتجون ان المتظاهرين هتفوا من امام القنصلية الايرانية في كربلاء بـ"ايران برا برا".

كلاب إيران يقنصون المتظاهرين !!

العراق اكبر منكم و من إيران يا مجوس#ياسليماني_اني_العراقي_اني pic.twitter.com/ymw6VnY4ZZ — فاهـد #MFC (@iFaHD_AlFAHAD) October 26, 2019

واضافوا ان القوات الامنية سارعت الى تفريق المتظاهرين واجبرتهم على المغادرة من امام مبنى القنصلية.

ساحة التحرير

في الاثناء تعمل قوات الامن العراقية على محاولة فض الاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الأمنية بتفريق المتواجدين على جسر الجمهورية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشارت تقارير إلى أن استخدام القوات الأمنية للغاز تسبب في وقوع حالات اختناق بين المتظاهرين، مؤكدا أن الدائرة الإعلامية في البرلمان نفت إخلاء مبنى السلطة التشريعية، وأن المجلس أدى عمله بشكل طبيعي، وموظفوه غادروه بعد انتهاء الدوام الرسمي للمجلس.

وأكدت حدوث إطلاق كثيف لقنابل الغاز على ساحة التحرير مع تزايد أعداد المحتجين التي تقدر بالآلاف، في وقت ما زالت فيه سيارات الإسعاف تخلي المصابين إلى مستشفيات العاصمة.

البرلمان

فشل مجلس النواب العراقي، بعقد جلسته المقررة اليوم السبت، لبحث تداعيات التظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي اجتاحت البلاد.

وقال مصدر نيابي ان مجلس النواب فشل في عقد جلسته المقررة اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني.