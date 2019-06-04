مظاهرات تدعو لاسقاط المجلس العسكري السوداني

طالب الاف السودانيين باسقاط المجلس العسكري خلال مظاهرات بعد صلاة عيد الفطر في اعقاب مقتل 35 شخصا برصاص قوات الامن في محاولة لفض الاعتصام

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاعتصام والصلاة في الميادين وشل الحياة العامة. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أمس الاثنين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، والدخول في إضراب شامل وعصيان مدني اعتبارا من يوم الاثنين.

في الاثناء أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 35 قتيلا، فيما أمر النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في الأحداث.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان أصدرته مساء الاثنين، بمقتل 5 أشخاص على الأقل "برصاص المجلس العسكري الانقلابي" في الخرطوم، مشيرة إلى أن عدد ضحايا أحداث فض الاعتصام ارتفع بذلك إلى 35 قتيلا.