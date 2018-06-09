مظاهرات حاشدة بدول عربية وإسلامية إحياء ليوم القدس العالمي

المظاهرات عمت عددا من العواصم العربية والإسلامية

عمت مظاهرات حاشدة الجمعة مدنا عربية وإسلامية إحياء لـ"يوم القدس العالمي"، الذي يوافق يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.



ففي إيران تظاهر الآلاف في تقليد سنوي حرص الإيرانيون على إحيائه في الجمعة الأخيرة من رمضان دعما لفلسطين.



وردد المتظاهرون في طهران والمدن الأخرى، هتافات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا" وأحرقوا أعلام الدولتين، وأحرقوا مجسما للرئيس الأميركي دونالد ترامب مغطى بعلم إسرائيلي.



وفي مهرجان كبير في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن صفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتسليم القدس والمقدسات لإسرائيل. وأضاف أن المطلوب من الدول العربية والإسلامية ألا تنساق وراء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وفي العراق، نظم آلاف العراقيين مسيرة شرق بغداد دعما للقضية الفلسطينية، وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام العراقية والفلسطينية، وصوراً لشهداء فلسطينيين ممن ارتقوا خلال الأسابيع الماضية في غزة.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، انطلقت مسيرة في شارع الستين إحياء ليوم القدس، وأكد المشاركون أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين، مشيرين إلى أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للأمة.



وفي إسطنبول انطلقت من جامع الفاتح التاريخي مظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص، إحياء ليوم القدس العالمي، وللتنديد بنقل السفارة الأميركية للقدس.



وفي باكستان، احتشد مئات الباكستانيين في العاصمة إسلام أباد وفي مدن أخرى للتظاهر إحياء ليوم القدس، وخلال التظاهرة في إسلام أباد أحرق المحتشدون دمية على شكل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إضافة إلى حرق العلم الإسرائيلي.

ونظم مئات المسلمين في شمال الهند مظاهرات غاضبة بمناسبة يوم القدس العالمي. وخرجت مظاهرة حاشدة في مدينة "سريناغار" في إقليم كشمير عقب صلاة الجمعة، حيث جاب المشاركون الشوارع ورددوا شعارات تندد بأميركا وإسرائيل.

وفي ماليزيا، طالب متظاهرون الولايات المتحدة بمراجعة موقفها تجاه إسرائيل، في مذكرة سُـلمت للسفارة الأميركية بمناسبة مسيرة القدس، وشارك في المظاهرة ممثلون عن مختلف أطياف المجتمع الماليزي.



وفي غزة نظمت قوى وفصائل فلسطينية مهرجانا حاشدا قرب الحدود العازلة مع الاحتلال شرق مدينة غزة، وشارك في المهرجان الذي انطلق الجمعة بالتزامن مع فعاليات مسيرات العودة، قادة الفصائل الفلسطينية وجمع غفير من الشبان المشاركين في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.