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مظاهرات حاشدة بدول عربية وإسلامية إحياء ليوم القدس العالمي

مظاهرات حاشدة بدول عربية وإسلامية إحياء ليوم القدس العالمي
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