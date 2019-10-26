مظاهرات حاشدة في كتالونيا للمطالبة بالانفصال

خرج مئات الآلاف من مؤيدي انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا اليوم السبت في مظاهرات احتجاجية تحت شعار "الحرية" في برشلونة.

وفقًا للسلطات المحلية، شارك حوالي 350 ألف شخص في الاحتجاجات بمن فيهم ممثلو 115 منظمة مطالبين بالإفراج عن قادة إقليم كتالونيا لدورهم في تنظيم استفتاء انفصال الإقليم قبل عامين.

ودعت منظمة المجتمع المدني الكاتالونية، إلى مظاهرة غدا الأحد رفضا للانفصال، وكانت هذه المنظمة نفسها نظمت عام 2017 مظاهرات ضخمة في برشلونة ضد الانفصال، وهي المسألة التي تقسم سكان الاقليم الواقع في شمال شرق اسبانيا.

وبدأت الاحتجاجات في الإقليم بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية حكما بالسجن لفترات تتراوح بين تسعة و13 عاما على تسعة من القادة المطالبين باستقلال الإقليم، يوم الاثنين.