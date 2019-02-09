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مظاهرات في الرقة ودير الزور ضد "الأمريكان".. ودعوات لدخول الجيش السوري

مظاهرات في الرقة ودير الزور ضد "الأمريكان".. ودعوات لدخول الجيش السوري
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