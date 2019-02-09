المحتجون يحرقون العلم الأمريكي في حركة احتجاجية على التواجد الأجنبي

تظاهر سكان محافظتي دير الزور والرقة، تنديدا بالتواجد الأمريكي في مناطقهم، داعين الجيش السوري إلى الدخول للمنطقة وإزالة الحواجز التي نصبتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ووثق مقطع فيديو تجمهر سكان مدينة الرقة وتنديدهم بما وصفوه بـ"العدوان الأمريكي الفرنسي التركي، على الأراضي السورية،" مطالبين بدخول الجيش إلى المدينة، وكذلك دعوا الحكومة السورية إلى وصل الجسور، التي دمرها الجيش الأمريكي، وإزالة المعابر، التي أقامها الأكراد.

وذكر المركز الروسي للمصالحة أنه بالإضافة إلى الاحتجاج على التواجد الأمريكي، فإن السكان في كل من دير الزور والرقة يتظاهرون احتجاجا على منع قوات سوريا الديمقراطية المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأهالي.

هذا وقد تم توثيق فيديو الاحتجاجات على التواجد الأمريكي في قرية الشنان بمنطقة الصبخة بريف الرقة.

وقام المحتجون بحرق العلم الأمريكي في حركة احتجاجية على التواجد الأجنبي، كما هتفوا بشعارات تحيي الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد.