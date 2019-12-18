مظاهرات في المدن الامريكية ضد ترامب (فيديوهات)

احتشد متظاهرون ضد الرئيس دونالد ترامب في عشرات المدن الأمريكية، ليلة الثلاثاء، قبل ساعات من تصويت مجلس النواب المتوقع بعزله.

وكانت مجموعة من المنظمات اليسارية، بما في ذلك “مارج مارج” و”موذ أون” من بين المنظمات التي دعمت المسيرات، التي يطلق عليها اسم” لا أحد فوق القانون”.

وبدأت المظاهرات بالتحرك في حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، وذكرت مصادر أنه من المتوقع حضور ما لا يقل عن 200 ألف متظاهر في المسيرات.

وقال منظمون إنهم يريدون توجيه رسالة في الليلة التي تسبق قيام مجلس النواب بالتصويت لإقالة ترامب، وهي أنه لا احد فوق القانون.

ولاحظ مراقبون أن المتظاهرين في مدينة فيلادلفيا كانوا يحملون لافتات نيون مضاءة بينما هتف المتظاهرون في ساحة “تايمز سكوير” “لا احد فوق القانون”.

وشوهد منافس ترامب الجمهوري الأول، وليام ويلد، من بين مئات المتظاهرين في مدينة بوسطن.