مظاهرات في بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا ضد العدوان الإسرائيلي على القدس والضفة وغزة

شارت المئات في مظاهرات شهدتها عدة مدن بريطانية، تنديدا بالعدوان على الشعب الفلسطيني.

وانطلقت مظاهرات بمشاركة المئات في مدن نوتنغهام، وشيفلد، ونيوكاسل، حمل خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاعتداءات على القدس العربية المحتلة وحي الشيخ جراح.

ودعا المتظاهرون، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه على قطاع غزه، ووقف الاعتداءات المتواصلة بحق بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشهدت مدن بلجيكية، تظاهرات ووقفات تضامن، تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على ابناء الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة.

وشارك المئات في المظاهرات، التي انطلقت في مدن ايسدن وجنت وانتويربن، رافعين الاعلام الفلسطينية ولافتات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.

وقال الناشط البلجيكي سنان أوغوزكان خلال مشاركته : “إذا نظرنا إلى القواعد الدولية، فمن الواضح أن فلسطين أرض محتلة وعلينا عدم التعامل بازدواجية المعايير معها، وعليه لا يجب على السياسيين الاوروبيين الضغط فقط على دول معينة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، ولكن أيضا على إسرائيل”.

وأفادت وكالة (وفا) أن المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في اسبانيا، وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفة، والنقابات العمالية الإسبانية، شاركوا في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وتظاهر المئات أمام بلدية مدينة ليريدا الاسبانية، دعما للشعب الفلسطيني وصموده أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وفي القدس والضفة الغربية.

وطالب المتحدثون في الوقفة بوقف الهجوم الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضرورة على المجتمع الدولي على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقيه، وضمان حق العوده للاجئين الفلسطينيين.