مظاهرات في مدن أميركية مناهضة للحرب مع إيران

انطلقت أمس السبت مظاهرات في واشنطن ونيويورك ومدن أميركية أخرى رفضا لأي حرب مع إيران وللمطالبة بخروج القوات الأميركية من الشرق الأوسط، وذلك غداة العملية الأميركية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأمام البيت الأبيض تجمّع نحو مئتي شخص تلبية لدعوة منظمات يسارية، وقد طالبوا بـ"انسحاب القوات الأميركية من العراق فورا" وبـرفض الحرب على إيران والعقوبات المفروضة عليها، وكانت المنظمات اليسارية دعت لتظاهرات في نحو 70 مدينة أميركية.

في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك نظّم المتظاهرون مسيرة رافعين لافتات تطالب بعدم الدخول في "حرب ضد إيران" وبسحب الجنود الأميركيين من العراق، وكُتب على إحدى اللافتات "الحرب ليست استراتيجية للفوز بولاية رئاسية جديدة".

والسبت نُظّمت تظاهرات أمام برج ترامب في شيكاغو وفي لوس أنجلوس، لإدانة الهجوم الجوي الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنه في العراق وأدى إلى قتل سليماني وقرار ترامب إرسال نحو ثلاثة آلاف جندي إضافيين للشرق الأوسط.

وكان ترامب قد أمر بتوجيه الضربة التي قُتل فيها الجمعة سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، ويخشى المجتمع الدولي انفجارا في الشرق الأوسط بعد المواقف التصعيدية والتهديدات والدعوات الانتقامية.

وتظهر استطلاعات الرأي اعتراض الأميركيين بشكل عام على التدخلات العسكرية في الخارج، وأظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية العام الماضي أن 27 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن التدخلات العسكرية تجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا في حين قال نحو 50 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع إنها تجعل البلاد أقل أمنا. (وكالات)