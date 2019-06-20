مظاهرات ليلية في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية

شهدت أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأم درمان، مظاهرات ليلية، الأربعاء، احتجاجا على فض الاعتصام بالقوة، والمطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة إلى حكومة مدنية.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بخروج المئات في أحياء الشجرة، والصحافة جنوبي الخرطوم، وأحياء المهندسين والفتيحاب بمدينة أمدرمان غربي العاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات، بينها “جيبو (عينوا) حكومة الحكم المدني”.

وأقامت قوى الحرية والتغيير، حسب ما نشر تجمع المهنيين السودانيين، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ندوات في أحياء، “الدروشاب شمال، والدروشاب جنوب، والسامراب، وشمبات الحلة، وشمبات الأراضي” بمدينة بحري، وحي جبرة، جنوبي الخرطوم.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الثلاثاء، اعتزام المجلس تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية، “بأقصى سرعة” إلى حين إجراء انتخابات.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 118 قتيلا، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61. (الأناضول)