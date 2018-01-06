مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب بالإفراج عن عهد التميمي

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مظاهرة حاشدة تُطالب بالإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16عاما)، المعتقلة بسجون الاحتلال الإسرائيلية، والحائزة على جائزة “حنظلة للشجاعة” في تركيا.

وشارك مئات الأمريكيين المسلمين وغيرهم من داعمي القضية الفلسطينية، في المظاهرة الاحتجاجية التي جرت الجمعة، أمام محطة “غراند سنترال” الشهيرة في نيويورك.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالافراج عن عهد وجميع السياسيين المعتقلين في فلسطين، وقطع المساعدات عن إسرائيل، وأخرى تندد بـ”خطف الأطفال الفلسطينيين”.

وردّد المشاركون في المظاهرة، هتافات ضد حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تؤكّد بأن “القدس عاصمة فلسطين”، وتطالب بـ”الحرية لأجل عهد وفلسطين”.

ونشر منظّمو المظاهرة، بيانًا يُشير إلى اعتقال إسرائيل للطفلة الفلسطينية الشجاعة، بطريقة غير قانونية، ويدعو الجميع في الولايات المتحدة إلى التحرك ضد هذه التصرفات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية “عهد”، فجر 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان أثناء محاولتها زيارة ابنتها.