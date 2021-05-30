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مظاهرة حاشدة في واشنطن دعما للشعب الفلسطيني

منشور 30 أيّار / مايو 2021 - 01:32
مظاهرة حاشدة في واشنطن دعما للشعب الفلسطيني

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، مظاهرة حاشدة دعما لفلسطين وشعبها، في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وتجمع الآلاف أمام نصب "لنكولن" التذكاري، أحد المعالم الشهيرة في واشنطن، حاملين أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة لنضال شعبها ضد الاحتلال.

وردد المشاركون هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين" و"فلسطين ستتحرر يوما ما".

وحظيت المظاهرة بدعم ومشاركة من الجالية المسلمة في مختلف الولايات، والأمريكيين السود، إضافة إلى يهود معادين للصهيونية.

 


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