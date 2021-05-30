مظاهرة حاشدة في واشنطن دعما للشعب الفلسطيني

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، مظاهرة حاشدة دعما لفلسطين وشعبها، في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير.
وتجمع الآلاف أمام نصب "لنكولن" التذكاري، أحد المعالم الشهيرة في واشنطن، حاملين أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة لنضال شعبها ضد الاحتلال.
وردد المشاركون هتافات من قبيل "الحرية لفلسطين" و"فلسطين ستتحرر يوما ما".
وحظيت المظاهرة بدعم ومشاركة من الجالية المسلمة في مختلف الولايات، والأمريكيين السود، إضافة إلى يهود معادين للصهيونية.
HAPPENING RIGHT NOW— StanceGrounded (@_SJPeace_) May 29, 2021
Thousands of people in front of the Lincoln Memorial in Washington DC in protest for Palestine.
FREE PALESTINE 🇵🇸
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