مظاهرة ضخمة ضد محاكمة رموز الاستقلال في كتالونيا تصل إلى مدريد

مظاهرة ضخة ضد محاكمة رموز الاستقلال في كتالونيا تصل إلى مدريد

جذبت مظاهرة احتجاجية، اليوم السبت، ضد محاكمة أبرز المحرضين على استقلال كتالونيا، حشودا غفيرة خارج المنطقة الإسبانية، في العاصمة الوطنية مدريد لأول مرة.

وانطلقت المظاهرة، التي شارك بها عشرات الآلاف من الأشخاص، تحت شعار “تقرير المصير ليس جريمة”. وحمل المتظاهرون صور المشتبه بهم ورددوا هتافات تطالب بـ”الحرية للسجناء السياسيين”.

وفي مشاهد غير عادية بالعاصمة الإسبانية، غمرت ألوان الأحمر والأصفر والأزرق، التي ترمز إلى حركة الاستقلال الكتالونية، جادة باسيو ديل برادو، في وسط المدينة.

وتمت إحالة 12 من قادة المنطقة الشمالية الشرقية المضطربة للمحاكمة أمام المحكمة العليا الإسبانية في منتصف فبراير/ شباط لدورهم في الاستفتاء على الاستقلال في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وجرى تنظيم مظاهرة يوم السبت في مدريد من جانب المجلس الوطني لكتالونيا ونحو 50 جماعة أخرى وحزب سياسي من المؤيدين للاستقلال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم استئجار نحو 500 حافلة لنقل المتظاهرين إلى المدينة، وجرى تشغيل قطارات خاصة.

وتم نشر 500 شرطي للحفاظ على السلم.

د ب أ